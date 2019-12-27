Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? 28-29 AralÄ±k il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurt genelinde cumartesi gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kÄ±yÄ± kesimlerle GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'da yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°ÅŸte, 28-29 AralÄ±k il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Orta ve DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu, KÃ¼tahya ve Afyonkarahisar Ã§evreleriyle KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸâ€™Ä±n doÄŸusunda yarÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.





Â