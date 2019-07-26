Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Temmuz hava durumu raporu
Son günlerde yurt genelinde serin ve sağanak yağışlı havalar devam ederken, hafta sonu için plan yapmaya hazırlananlar da ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Cumartesi ve pazar gününü fırsat bilip temiz havanın tadını çıkaracak olanlar, hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağını Meteoroloji'nin sitesinden araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 27-28 Temmuz hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri ile Trabzon ve Rize'nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre il il hava durumu tahminleri.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURSA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Az bulutlu
SİVAS 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE 16°C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri ile Trabzon ve Rize'nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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