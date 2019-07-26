Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Temmuz hava durumu raporu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Temmuz hava durumu raporu
GeriGündem Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Temmuz hava durumu raporu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.07.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Temmuz hava durumu raporu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Temmuz hava durumu raporu

Son günlerde yurt genelinde serin ve sağanak yağışlı havalar devam ederken, hafta sonu için plan yapmaya hazırlananlar da ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Cumartesi ve pazar gününü fırsat bilip temiz havanın tadını çıkaracak olanlar, hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağını Meteoroloji'nin sitesinden araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 27-28 Temmuz hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri ile Trabzon ve Rize'nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre il il hava durumu tahminleri.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 27-28 Temmuz hava durumu raporu


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURSA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 30°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak 27-28 Temmuz hava durumu raporu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Az bulutlu

SİVAS 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu

DÜZCE 16°C, 32°C
Az bulutlu

SİNOP 23°C, 28°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri ile Trabzon ve Rize'nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu

KARS 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İğrenç olay 14 yaşındaki kızın söyledikleriyle ortaya çıktı! 5 kişi tutuklandı
TSK ve MİT'ten operasyon! Erbil saldırısının azmettiricisi Kandil'de etkisiz hale getirildi
Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu: 'İhanet içinde olanlar bedelini öderler'
Avrupa alarmda! Türkiye'ye de sıcak hava dalgası gelecek mi? İşte cevabı...