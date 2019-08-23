Hafta sonu hava nasıl olacak? 24-25 Ağustos hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatili öncesi, hava durumuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Cumartesi ve pazar günü izinlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerde hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hafta sonu hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 24-25 Ağustos il il hava durumu tahminleri...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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