Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Temmuz hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın bugün parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar ise 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde yani hafta sonu, hava durumunun nasıl seyredeceğini merak ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu tatili öncesi, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 20 Temmuz Cumartesi ve 21 Temmuz Pazar gününe ait hava durumu tahminlerini sorguluyor. İşte, Meteoroloji'den gelen son bilgiler...
Yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun ve Ordu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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