Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Nisan hava durumu tahminleri
Özellikle hafta sonu tatili için plan yapan vatandaşlar, hava durumu tahminlerini merak etmeye ve internetten sorgulamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Nisan Cumartesi günü yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağını ve Kıyı Ege, Antalya hariç diğer bölgelerde yarış beklendiği uyarısında bulundu. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 20-21 Nisan hava durumu tahminleri.
Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınladığı bilgilere göre, yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. İşte, 20 Nisan Cumartesi -21 Nisan Pazar hava durumu verileri.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
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BATI AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI
Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre fırtına, kuzey ve kuzeybatı yönünden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) gerçekleşecek.
Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan, Adana il merkezi ve doğusunda akşama doğru gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel olarak dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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