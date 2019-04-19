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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Nisan hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Nisan hava durumu tahminleri

Özellikle hafta sonu tatili için plan yapan vatandaşlar, hava durumu tahminlerini merak etmeye ve internetten sorgulamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Nisan Cumartesi günü yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağını ve Kıyı Ege, Antalya hariç diğer bölgelerde yarış beklendiği uyarısında bulundu. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 20-21 Nisan hava durumu tahminleri.

Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınladığı bilgilere göre, yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. İşte, 20 Nisan Cumartesi -21 Nisan Pazar hava durumu verileri.

Hafta sonu hava nasıl olacak 20-21 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 20-21 Nisan hava durumu tahminleri

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre fırtına, kuzey ve kuzeybatı yönünden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) gerçekleşecek.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan, Adana il merkezi ve doğusunda akşama doğru gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel olarak dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

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