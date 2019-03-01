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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 22:02, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Mart hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Mart hava durumu tahminleri

Mart ayının ilk hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerde 2-3 Mart tarihlerinde havaların nasıl seyredeceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu tahminlerini sorgulayan vatandaşlar, 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Meteoroloji'den gelen bilgiler ışığında hava durumu tahminleri...

Hafta sonu boyunca Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, kıyı Ege, Karadeniz, Sakarya, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Ardahan çevreleri ile Adana’nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, Artvin'in yüksek yerleri ve doğusu ile Ardahan'da yoğun kar bekleniyor. İşte, 2-3 Mart hava durumu verileri...

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ile Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinden itibaren 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 

Aralıklarla etkili olacak kar yağışlarının oluşturabileceği buzlanma ile don, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

İç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.  Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Hafta sonu hava nasıl olacak 2-3 Mart hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak 2-3 Mart hava durumu tahminleri

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