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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 - 19 Mayıs hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 - 19 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara’nın doğusu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor. Yapılan açıklamaların ardından, hafta sonunun yaklaşması ile beraber, vatandaşlar da yurt genelinde hangi illere yağmur yağacağını merak etmeye başladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 18 - 19 Mayıs haritalı hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava yağacak mı? İşte, 18 Mayıs Cumartesi 19 Mayıs Pazar gününe ait haritalı hava durumu tahminleri.

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 18 - 19 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğle saatlerinde bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus tahmin edilirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Sivas, Tunceli, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop ve Bartın hariç) ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 18 - 19 Mayıs hava durumu tahminleri

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere güney, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop ve Bartın hariç) ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Su Baskını, Yıldırım, Çatı Uçması, Ulaşımda Aksamalar, Ani Sel vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bölgenin doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 9°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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