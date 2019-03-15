Hafta sonu hava nasıl olacak? 16-17 Mart hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları yoğunlaşmaya başladı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacakken, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 16-17 Mart hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay'ın güney kesimleri ile yarın Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile yarın zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
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