Hafta sonu hava nasıl olacak? 16-17 Kasım hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Hafta sonunun yanı sıra ara tatil nedeniyle milyonlarca öğrencinin 9 gün sürecek tatile başlaması da hava durumunun, hafta sonu nasıl seyredeceğini akıllara getirdi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hafta sonu; yurdun bazı yerlerinde sis hadisesi görülecek. Bazı yerlerinde ise parçalı bulutlu bir hava olması öngörülüyor. İşte, 16-17 Kasım 2019 en son hava durumu tahminleri...
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