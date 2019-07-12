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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz hava durumu tahminleri

Geçtiğimiz hafta yurtta etkili olan sağanak yağışların ardından, hafta sonunu fırsat bilerek plan yapmaya hazırlanan vatandaşlar ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak etkili olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 13-14 Temmuz hava durumu tahminleri.

Yurtta hava durumu tahminleri, hafta sonunun gelmesiyle beraber vatandaşların gündeminde yer tuttu. Özellikle yaz aylarında temiz haftanın tadını çıkarmak isteyenler, hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağını sorguluyor. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer verdiği değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Peki, hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 13 Temmuz Cumartesi-14 Temmuz Pazar hava durumu verileri.

METEOROLOJİ'DEN 3 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerine kadar Osmaniye ile Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 13-14 Temmuz hava durumu tahminleri

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Elazığ çevreleri, Konya'nın güney ilçeleri ile Antalya'nın yüksek kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 13-14 Temmuz hava durumu tahminleri

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu hava nasıl olacak 13-14 Temmuz hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR 22°C, 30°C
Az bulutlu

MANİSA 19°C, 32°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, doğusu ile Antalya'nın yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Konya'nın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 19°C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUŞ 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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