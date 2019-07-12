Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz hava durumu tahminleri
Geçtiğimiz hafta yurtta etkili olan sağanak yağışların ardından, hafta sonunu fırsat bilerek plan yapmaya hazırlanan vatandaşlar ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak etkili olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 13-14 Temmuz hava durumu tahminleri.
Yurtta hava durumu tahminleri, hafta sonunun gelmesiyle beraber vatandaşların gündeminde yer tuttu. Özellikle yaz aylarında temiz haftanın tadını çıkarmak isteyenler, hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağını sorguluyor. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer verdiği değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Peki, hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 13 Temmuz Cumartesi-14 Temmuz Pazar hava durumu verileri.
METEOROLOJİ'DEN 3 İLE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerine kadar Osmaniye ile Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Elazığ çevreleri, Konya'nın güney ilçeleri ile Antalya'nın yüksek kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR 22°C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA 19°C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, doğusu ile Antalya'nın yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ADANA 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Konya'nın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 19°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Yorumları Göster
Yorumları Gizle