Hafta sonu hava nasıl olacak? 12 13 Ekim hava durumu tahminleri
Yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Karadeniz kıyıları ve Ağrı, Van, Hakkari'nin doğu kesimlerinde ise sağanak yağış bekleniyor. İşte, 12 13 Ekim hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu ve Artvin çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte, hafta sonu için Türkiye, geneli hava durumu raporu...
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toraoslar mevkii ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 15°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 17°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle