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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 19:47, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 12 13 Ekim hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 12 13 Ekim hava durumu tahminleri

Yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Karadeniz kıyıları ve Ağrı, Van, Hakkari'nin doğu kesimlerinde ise sağanak yağış bekleniyor. İşte, 12 13 Ekim hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu ve Artvin çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte, hafta sonu için Türkiye, geneli hava durumu raporu...

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toraoslar mevkii ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 12 13 Ekim hava durumu tahminleri

EDİRNE 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 12 13 Ekim hava durumu tahminleri

ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 17°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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