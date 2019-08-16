Hafta sonu hava nası olacak? 17-18 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece hava sıcaklığının azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Türkiye geneli hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz (Tokat dışında), Adana, Mersin, Osmaniye, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kırıkkale, Kırşehir, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ve Edirne çevreleri ile yarın (Cumartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA 20°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri ile yarın (Cumartesi) İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 23°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Antalya'nın kuzeybatısı ile Toroslar mevkiinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatısı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam Ankara ve Konya çevrelerinin, yarın (Cumartesi) kuzeybatısı ile zamanla bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA 20°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 18°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan ile bu akşam saatlerinde Kars Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 39°C