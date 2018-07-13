Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteorolojik görünüm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum'un kuzey, Samsun'un doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 28 derece olacak. 15 Temmuz 2018 Pazar günü ise çok bulutlu, sıcaklık 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı; Hafta sonunda iç ve Doğu bölgelerde azalacak ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.