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    Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteorolojik görünüm

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 18:19 | Son Güncelleme:

    Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusu, İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Hafta sonu ailecek gezecek olan vatandaşlar ve ya işlerini halledecek olan vatandaşlar yağmura yakalanmamak adına hava durumunu araştırıyor. Peki,hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteorolojik görünüm

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum'un kuzey, Samsun'un doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    İstanbul 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 28 derece olacak. 15 Temmuz 2018 Pazar günü ise çok bulutlu, sıcaklık 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığı; Hafta sonunda iç ve Doğu bölgelerde azalacak ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

    Hafta sonu hava durumu nasıl olacak İşte Meteorolojik görünüm

     

     

    Etiketler: hava durumu , hafta sonu , hafta sonu hava nasıl olacak , istanbul hava durumu
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