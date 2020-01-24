Haber Giriş: 24.01.2020 - 20:15,
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 25-26 Ocak hava durumu tahminleri
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalması, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyretmesi bekleniyor. Gözler şimdi hafta sonu hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğinde. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde nasıl seyredeceği cumartesi günü öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar ikamet ettikleri illerde hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. İşte, 25-26 Ocak hava durumu tahminleri...
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