Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 13-14 Nisan hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatili öncesi en çok merak edilen konulardan biri de hava durumu tahminleri oldu. İkamet ettikleri şehirlerde cumartesi ve pazar günü havaların nasıl seyredeceğini merak eden pek çok vatandaş, Meteoroloji'nin yayımladığı bilgileri sorguluyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre cumartesi, Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur beklenmezken, yurdun iç kesimlerinde bazı bölgeler yağmurlu olacak. İşte, 13-14 Nisan hava durumu tahminleri...
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