Hafta sonu hafta nasıl olacak? 20 Ekim hava durumu raporu
Hafta sonu hava durumu için araştırmalar ilerleyen saatlerle birlikte hız kazandı. Cumartesi- Pazar planlarında kötü bir sürpriz yaşamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden ‘hafta sonu hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgiler
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşların gözü kulağı hava durumu haberlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna ilişkin uyarıyı saatler öncesinden yaptı. Yapılan uyarılarda yurdun büyük bölümünün gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında kalacağı açıklandı. Müdürlüğün resmi sayfası üzerinden yayımladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre, başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun her kesiminde sağanak yağış bekleniyor.
Öte yandan Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı ile birlikte, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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