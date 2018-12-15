Hafta sonu EFT yapılır mı?
Hafta sonu EFT yapılır mı sorusunun yanıtı, acil para transferi gerçekleştirmek zorunda olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. EFT başka banka üzerinden yapılan para transferi işlemidir. Kendi bankanızdan başka bir bankaya EFT yapabilmek için bankanın çalışma saatleri içinde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Peki, hafta sonu EFT yapılır mı?
EFT’nin açılımı ‘Elektronik Fon Transfer'dir. EFT kısaca Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. EFT sistemi 1992 yılında kurulmuştur. Hangi bankanın müşterisi olursanız olun EFT ile bankalar arası para aktarımı yapabilirsiniz. Yani aynı banka üzerinden yapılan TL aktarımı yaparken değil sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılır.
HAFTA SONU EFT YAPILIR MI?
EFT yapabilmek için bankaların çalışma saatlerini dikkate almalısınız. Yani 9.00 - 17.00 saatleri arasında EFT işlemini yapabilirsiniz. Hafta sonları EFT işlemi yapılmaz.
CUMARTESİ - PAZAR HAVALE YAPILIR MI?
Bankacılıkta havale işlemi kısaca aynı banka arasında yapılan TL transfer işlemleri demektir. Yani para göndereceğiniz hesabın sizinle aynı bankadan olması gerekir. Havale transferini nereden yaparsanız yapın aynı banka üzerinden yapıldığı için günün her saati anında karşı tarafın hesabına geçer. Kısaca havale işlemi günün 24 saati ve hafta sonları da yapılabilir.
EFT İLE HAVALE ARASINDAKİ FARKLAR
EFT başka banka, havale aynı banka üzerinden yapılan para transfer işlemidir. Bankanızla yaptığınız anlaşmaya göre EFT gönderimlerinde EFT ücreti talep edebilir. Ancak kendi hesaplarınız arasında para gönderimi yapıyorsanız EFT ücreti alınmaz. Havale bankalar tarafından ücretlendirilmeyen bir işlemdir. Ayrıca EFT ve havale gönderim saatleri açısından da farklılık gösterir. Havale ile günün her saati gönderilebilirken EFT ile bankaların çalışma saatleri ve günleri içerisinde para transferi yapılabilmektedir.
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