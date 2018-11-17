Hafta sonu çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar sorusu özellikle hafta sonunda hediyelik olarakta çeyrek altın almak isteyenler tarafından merakla takip ediliyor. Hem yatırım amacıyla alınana hem de hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altın ve gram altın türleri piyasalarda en çok işlem gören altın çeşidi olarak dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte piyasalardaki son değerler
Altın fiyatları bugün 209 liralık gram satış fiyatı ile dikkat çekerken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları da bu değerin ardından bir birim değişkenlik gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları bugün 343 liradan satılırken, 336 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 687 liradan satılırken, 670 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1413 liradan işlem görürken, 1391 liradan geri alınıyor
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