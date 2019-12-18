Hafsa isminin anlamı nedir? Hafsa ne demek?

Hafsa ismi, Arap toplumunda eski dönemlerden bu yana kullanılmıştır. Tarihte birçok önemli kimsenin ismidir. İsim, günümüzde de kız çocuklarına verilmeye devam edilmektedir.

HAFSA İSMİNİN ANLAMI

İsmin anlamı Arapçada "Hıfz" kökünden gelmektedir. Koruyan, gözeten manalarını taşımaktadır. Bu isim Arapçada "Muhafız" sözcüğünün yerine Hafsa isminin kullanıldığı bilinmektedir. Bu isim, Farsçada "aslan yavrusu" anlamına gelmektedir. İsim, güçlü olmayı, dirayeti, azmi ve kararlılığı temsil etmektedir. Bu kavramlar Hafsa isminin anlamı dolayısıyla belirlenmektedir.

HAFSA NE DEMEK?

Çocuklarına bu ismi vermek isteyenler Hafza ne demek sorusunu sıklıkla yöneltmektedir. İsmin anlamı, belirtilen ifadeleri içermektedir. Ayrıca bu isim Peygamber Efendimizin eşi ve Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa'nın ismidir. Bunun dışında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın adıdır.