Hafriyat kamyonunun hızı yürekleri ağza getirdi
Arnavutköy’den Sultangazi’ye giden yolda hız sınırı 70 olmasına rağmen bir hafriyat kamyonunun yaklaşık 130 kilometre hızla gitmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de yaşandı. İddiaya göre, hafriyat kamyonlarının da yoğun olarak kullandığı yolda hız limiti 70 kilometreydi. 70 kilometre sınırın olduğu yolda hafriyat kamyonu sürücüsü hızla araçların yanından geçti. Bir vatandaş ise cep telefonu kamerası ile sürücünün hızla gitmesini kaydetti. Aracın sürücüsü kendi araç kadranını kamera ile kaydedip hafriyat kamyonunun hızını gösterdi.
Hafriyat kamyonunun tehlikeli araç kullanması görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
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