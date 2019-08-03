Hafriyat kamyonu korku saçtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafriyat kamyonu korku saçtı
GeriGündem Hafriyat kamyonu korku saçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ümit UZUN-Ömer HASAR/İSTANBUL(DHA)
03.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Hafriyat kamyonu korku saçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul, Gaziosmanpaşa'da ters şeride giren hafriyat kamyonu şoförü trafik ve can güvenliğini hiçe saydı. Karşıdan gelen araçların selektör yaparak uyarmasına rağmen hızla yoluna devam etti. Şans eseri kazanın yaşanmadığı, o anları ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

6
  • Hafriyat kamyonu korku saçtı
  • Hafriyat kamyonu korku saçtı
  • Hafriyat kamyonu korku saçtı
  • Hafriyat kamyonu korku saçtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Görüntüler sabah saatlerinde Kemal Paşa Bulvarı'nda kaydedildi. Bir hafriyat kamyonu şoförü, kendi güzergahını kullanmak yerine karşı yolu kullanarak, ters şeritte hızla yoluna devam etti. Kamyonun dörtlü sinyal lambalarını yakan sürücü, ters şeritte giderek karşıdan gelen araçlara zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen araçların selektör yaparak uyardığı kamyon şoförü, uyarılara aldırış etmeyerek adeta terör estirdi.

"BU İNSANLARA YAPILMIŞ BİR TERÖRDÜR"

Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Bilici, "Günde 250-300 kilometre yol yapıyorum ve ters şeride geçen birçok araç görüyorum. Hem üstümüze sürüyorlar hem de haklılarmış gibi bizi darp ettikleri de oluyor. Yol iki şeritli, araba büyük, o yüzden beni görmeyip aniden fren yapıp kasası üstümüze bile devrilebilirdi. Devletimizin veya belediyelerin buna çare bulması lazım. Bu insanlara yapılmış bir terördür" dedi.

"TAM BİR TRAFİK CANAVARI, İNSANLARIN HAYATLARIYLA OYNUYORLAR"

Görüntüleri izleyen bir başka sürücü Sercan Sarı ise, "Tam bir trafik canavarı. İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar. Araçların selektör yapmasına rağmen yoluna devam ediyor. Bildiğin trafik terörü bunlar. Biz yıllardır, her gün 12 saat araç üstündeyiz. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Her ne kadar cezalar ağırlaştırılmış olsa da kimse uymuyor. Hafriyatçılar bu yollarda bu şekilde olmuyor. Kaldırsınlar, nasıl köprülerde bir geçiş sistemi varsa, bu şekilde bu insanları şehir içlerine sokmasınlar" diye konuştu.


BİR BAŞKA KAMYON ŞOFÖRÜ: "DOĞRU DEĞİL AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Bir başka kamyon şoförü Muhammed Ahmet ise, görüntülerdeki kamyonun sabah saatlerinde yaşanan kaza nedeniyle ters şeridi kullanmış olabileceğini belirterek, "Sabah saat 06.30'da yolun karşı tarafından kaza olmuş. Hafriyat kamyonları da oradan geçemiyor. Virajda yok dönecek. O vatandaş da onu çekmiş. Bu doğru değil ama yapacak bir şey yok. Biz hafriyat çekiyoruz mecbur bu tarafa yola gideceğiz.ö ifadelerini kullandı. Ters şeritten gitmenin büyük bir risk taşıdığının hatırlatılması üzerine Muhammet Ahmet, "Dörtlüleri yakıyor, yavaş yavaş gidiyor. Zaten 120 kilometre hızla kimse gitmez ki. Buradan yaklaşık 2 kilometre yol var" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Gaziantep'te şoke eden olay! Doktora saldırdı, hastaneyi dağıttı...
Hande Fırat yazdı... Sistem çalışmasında sona gelindi
Akıllı bacakta Türk imzası
Kaletepe’yi temizledi ilk sıradan terfi aldı