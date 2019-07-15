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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.07.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Hafriyat kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

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Hafriyat kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

Eyüpsultan D-20 Karayolunda, hafriyat kamyonu sürücüsü, aniden duran taksiye ve yan tarafındaki şehirlerarası otobüse çarpmamak için manevra yaparken kamyon devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazanın ardından İstanbul Havalimanı yönünde trafik oluştu.

D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde İstanbul Havalimanı yönünde saat 15.45 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 KL 7520 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Gökmen Türkeli, önünde ilerleyen taksi sürücüsünün aniden durması nedeniyle yolun soluna manevra yaptı. Türkeli, o sırada solundan ilerleyen şehirlerarası otobüse çarpmamak için bu kez de sağ tarafa doğru manevra yaparken, toprak yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Ağır yaralanan ve araç içinde sıkışan Gökmen Türkeli, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Türkeli, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hafriyat kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

Kazanın ardından, geçiş tek şeritten sağlanırken, İstanbul Havalimanı yönünde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda trafik oluştu. Hafriyat kamyonunun kaldırılması ve yola saçılan toprağın temizlenmesi çalışmaları sırasında yol trafiğe tamamen kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü.

Hafriyat kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

Kamyon sürücüsüyle aynı firmada çalışan Ali Aldız, kazaya aniden duran bir taksinin neden olduğunu iddia ederek, "Arıza lambası yanan bir araç sürücüsü emniyet şeridine almadan aniden duruyor. Bu da arkasında duramayınca, vurmamak için sola kırıyor. Solda da şehirlerarası otobüse vurmamak için tekrar sağa manevra yapıyor. Kontrolünü kaybettiği için soluna yatıyor araç. Yattığında da epeyce sürükleniyor. Şoförü ağır yaralı olarak gördük" dedi.

Hafriyat kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

Kazanın ardından oluşan trafik nedeniyle havalimanına geciktiğini söyleyen Serhat İnci ise "Havaalanına gidiyorduk. 15-20 dakikadır yoldayız. Bu sapağa geldik, burada kamyon devrilmiş. Yaklaşık yarım saatimiz var ama yetişmeye çalışacağız. Ekipler hızlıca hemen geldi ama çalışmalar biraz sürecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Hafriyat kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

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