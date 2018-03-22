Hafriyat kamyonlarÄ± bÃ¶yle denetleniyor! Son gÃ¼n 2 Nisanâ€¦

Ä°BB'nin ZabÄ±ta ekipleri de kaÃ§ak dÃ¶kÃ¼m yapan,Â Â hÄ±z limitini aÅŸanÄ±Â ve eksik belgesi olanlarÄ± tespit iÃ§in sahadaki denetimlerini artÄ±rdÄ±. Ã–te yandan ATS cihazÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±n hangiÂ bÃ¶lgesine takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼creti de belli oldu.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne (Ä°BB) baÄŸlÄ±Â zabÄ±ta ekipleri, dÃ¶kÃ¼m sahalarÄ±na gelenÂ araÃ§larÄ±nÂ belgelerini ve ATS cihazÄ± taktÄ±rÄ±p taktÄ±rmadÄ±klarÄ±nÄ± denetliyor. Â Bolluca'da bulunan Ä°mrahor DÃ¶kÃ¼m SahasÄ±'nda yapÄ±lan denetimler, havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. AracÄ±n konumu, hÄ±zÄ±, yÃ¶nÃ¼, damper kaldÄ±rma verileri de Ä°STAÃ‡'ta kurulan Ã‡evre Koruma Merkezi'nden anbean takip ediliyor. Yeni sistemle birlikte, 24 saat boyunca izlenen hafriyat kamyonlarÄ±nÄ±n, ÅŸehir trafiÄŸinde daha gÃ¼venli bir ÅŸekilde seyretmeleri hedefleniyor.

TAKÄ°P CÄ°HAZI TORPÄ°DODAKÄ° BÃ–LMEYE YERLEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR

ATS cihazÄ±, Ä°BB'nin ÅŸirketi olan Ä°SBAK tarafÄ±ndan hafriyat kamyonlarÄ±nÄ±n torpido kÄ±smÄ±ndaki bÃ¶lmeye yerleÅŸtiriliyor. YaklaÅŸÄ±k 10 dakika sÃ¼renÂ iÅŸlemin ardÄ±ndan konulanÂ cihaza dÄ±ÅŸarÄ±dan mÃ¼dahale edilmesi anÄ±nda, Ä°STAÃ‡'taki izleme merkezine sinyal geliyor. CihazÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi bilgiler arasÄ±nda hafriyat kamyonunun anlÄ±k hÄ±z ve gÃ¼zergÃ¢h bilgileri yer alÄ±yor. BÃ¶ylece damperini dÃ¶kÃ¼m alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ran sÃ¼rÃ¼cÃ¼, anÄ±nda tespit ediliyor.

KAÃ‡AK DÃ–KÃœM YAPANA 175 BÄ°N TL CEZA

Åžu ana kadar 8 bin 68 hafriyat kamyonuna ATS cihazÄ± takÄ±ldÄ±. TaktÄ±rmayanlar iÃ§in de 2 Nisan'a kadar sÃ¼re verildi. AraÃ§larÄ±na ATS cihazÄ± taktÄ±rmayanlar, trafikten men edilecek. KaÃ§ak dÃ¶kÃ¼m ihlali durumunda hafriyat kamyonu sahiplerine 53 bin TL, hafriyat kamyonu ÅŸirkete aitse 175 bin TL ceza kesilecek.

2018'DE 8 MÄ°LYON TL CEZA KESÄ°LDÄ°

Ä°BB BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal,Â Â sisteminÂ tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kural ihlali yapan kamyonlara kesilen cezalar hakkÄ±nda, "Ã‡evre Koruma Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu cezalar var. Ne kadarÄ± gÃ¼zergÃ¢h dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaktan, dÃ¶kÃ¼lmemesi gereken yere dÃ¶kmekten kaynaklÄ±, onu Ã§ok bilmiyoruz; ama 2018 itibarÄ±yla kesmiÅŸ olduÄŸumuz ceza yaklaÅŸÄ±k 8 milyon TL. Bu takip sistemi oluÅŸtuktan sonra 2 Nisan'a kadar sÃ¼re verildi. 2 Nisan'dan sonra ceza iÅŸlemleri baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak" demiÅŸti.

CÄ°HAZ BEDELÄ° 885 LÄ°RA

Hafriyat kamyonu sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, dÃ¶kÃ¼m alanlarÄ±nda yer alan mobil ekiplerden cihazÄ± 885 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n alÄ±yor. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler cihazÄ±n taktÄ±rÄ±lmasÄ± veÂ sisteme dahil olmak iÃ§in ek bir Ã¼cret Ã¶demiyor. Ä°ki yÄ±l garanti verilen cihazlarÄ±n bakÄ±m ve onarÄ±m iÅŸlemi Ä°SBAK tarafÄ±ndan yapÄ±lacak. DHA'ya konuÅŸan bazÄ± hafriyat kamyonu sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, kaÃ§ak dÃ¶kÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mesi sebebiyle sistemden memnun olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.

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