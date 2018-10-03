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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Hafriyat gelirinde 'hırsız' polemiği

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
Hafriyat gelirinde 'hırsız' polemiği

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile eski başkan Melih Gökçek arasındaki ‘Hafriyat geliri’ tartışması sosyal medyaya taşındı.

Gökçek, belediyenin hafriyat gelirinin 30 bin liradan 15 milyon liraya çıktığını açıklayan Tuna’yı sert bir dille yalanladı. Tuna’ya Twitter’dan yanıt veren Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Mustafa Tuna attığı tweet’te ve bir televizyonda yaptığı konuşmada aylık 30 bin TL olan hafriyat gelirlerinin 15 milyon TL’ye ulaştığını yazarak resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilân etmiş. Önce şunu belirtmek isterim, hafriyat işi belediye tarafından ANFA’ya ihale edilmiş, ANFA’da işi yıllık 1 milyon 320 bin TL’den Osmanlıspor’a ihale etmiştir. Osmanlıspor da işletme işini bir alt firmaya yaptırmıştır. Osmanlıspor’a yıllık ne kadar gelirleri olduğunu sordum. Yıllık 5 milyon civarında olduğunu söylediler.

MUKAYESELERİ YALANDIR
Tuna’nın gelir mukayeseleri külliyen yalandır. Hafriyat işi dört aydan beri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Anket A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Tuna ayda 15 milyon hafriyat gelirinden bahsetmektedir. Bu, yılda 180 milyon demektir. Benim öğrendiğime göre Tuna zamanında, dört aylık toplam hasılat tamı tamına 22 milyon 300 bin TL’dir. Yani ortalama aylık 5.5 milyondur. Şimdi bu hesapta Tuna’nın en büyük kurnazlığı hasılatı yazarken masrafı gizlemesidir. Tuna’ya sorum; siz 40 milyon gelirle 60 milyon masrafı nasıl karşılayacaksınız? Belediyenin 20 milyon kamu zararını kim ödeyecektir? İnsanları aylık 15 milyon gelir elde ettiğinizi söyleyerek niçin aldatıyorsunuz? Ayrıca yasal olmayan yoldan yaptığınız hafriyat iptali ile, Sayıştay’ca kamu zararı tespit edilirse, bunu cebinizden karşılayacak mısınız?”

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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