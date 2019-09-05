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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
05.09.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Hafize'nin babasından yürek yakan sözler

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Hafize'nin babasından yürek yakan sözler

Denizli'de boşanmak isteyen eşi Uğur Kurban (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban'ın (23) babası Mustafa Balık kadın cinayetlerine dikkat çekti. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve daha duyarlı davranması gerektiğini ifade eden Mustafa Balık (52), "Herkes duyarlı olsun. ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ demesinler. Gün gelir o yılan onları da sokabilir. Yargının da bu konuda en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.

Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan Uğur Kurban, aralarında ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olan, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban ile bir süre önce ayrıldı. Kalan eşyalarını almak için 27 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında eve gelen genç kadın, kapıda eşiyle karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Uğur Kurban, boşanmak istediği eşini karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Hafize Kurban, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı Uğur Kurban ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kızı cinayete kurban giden babadan mesaj
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ORGANLARI UMUT OLDU

Yoğun bakım ünitesinde 8 gün tedavisi süren Hafize Kurban'ın dün öğle saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği Hafize Kurban'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Kurban'ın böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan 3 çocuk sahibi Mustafa Balık hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Torunları için dik durmaya çalıştığını kaydeden Balık, "Hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.

Bunu yapan kişinin en ağır cezayı alması için her şeyi yapacağız. Torunlarım bundan böyle bana emanet. Kimsenin böyle bir acı yaşamasını istemem. Böyle insanların toplumda yeri yoktur. Yargının da bu konuda en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.

Acılı baba Balık, başka çocukların annesiz ve babasız kalmaması için kızının organlarını bağışlama kararı aldıklarını ve kadın cinayetleri konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirten Balık, "Kızım yaşam mücadelesini kaybetti ama biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz. İnsanlar bu tür olaylara duyarsız kalmasınlar. Herkes duyarlı olsun. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demesinler. Gün gelir o yılan onları da sokabilir" dedi.

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