Hafızaya iyi gelen bitkilerden Bacopa'nun faydaları neler? Bacopa nasıl kullanılır?

Bacopa, bataklıkları seven bir bitkidir. Küçük, etli yapraklara ve narin leylek rengi çiçeklere sahip olan bu çok yıllık tırmanıcı bitki, Hin­distan ve Asya’nın birçok bölgesinde sulak alanlarda ve çamurlu su kenarlarında yetişir. Ezilmiş bacopa yaprağının belirgin, limoni bir kokusu vardır. İngilizce’de bitkiye kıyı çördükotu da denir, Hindistan’da ise genellikle brahmi olarak adlandırılır. Bu gösterişsiz bitki Hint Ayurveda tıb­bında en az 3000 yıldır birçok rahatsızlığın tedavisinde, özellikle de hafızayla ilgili ve kognitif (kavrayış) sorunlarda kullanılmaktadır. İki eski Vedic yazısında, Caraka Samhita ve Sushruta Samhita, kavrama, öğrenme ve hafıza sorunları için bacopa bitkisinin kullanıldığından söz edilmektedir. Hindistan’da doğan çocuklara geleneklere göre bacopa yağı sürülür ve böylece akıl yolunun açıldığına inanılırdı. Hint çocuklarının entelektüel yeteneklerini geliş­tirmek için de bacopa çayları ve şurupları içirilirdi.

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Ayurveda tıbbı uygulayıcıları tarih boyunca hastaların hafıza ve zihinsel yeteneklerini güçlendirmek için, ayrıca anksiyeteyi azaltıcı bir tonik ve astım için bir tedavi yöntemi olarak bacopayı kullanmışlardır. Kalp ve akciğer sağlığı için de bu bitki kullanılmaktadır. Bacopa bitkisinin kanı temizlediği, ishal, bronşit ve yüksek ateş için iyi bir tedavi olduğu düşünülmektedir. Yapraklardan elde edilen özsu acıyı azaltmak için iltihaplı eklemlere uygulanır. Geçtiğimiz birkaç on yılda Batı’daki bitkisel tıp uygulayıcılarının ve birçok ülkedeki araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Çalışmalarda bacopanın görsel bilgi işlemeyi çabuklaştırdığı, öğrenmeyi hızlandırdığı ve yeni bilgileri hafızaya daha iyi soktuğuna dair veriler elde edildi. Anksiyeteyi azaltıp sinir impulslarının iletimini hızlandırarak kognitif (kavrayış) işlevi hızlandırabilir ve hafıza ve öğrenmeyi güçlendirebilir.



Modern Batı bitkisel tıbbında bacopa gerginliği azaltma ve stresi önlemede kullanılır. Odaklanma, dikkat aralığını uzatma, konsantrasyonu güçlendirme, hafıza ve diğer kognitif fonksiyonları geliştirmeye yardımcı olabilir. Bitkisel tıp uygulayıcıları duygusal sağlık, fiziksel dayanıklılık ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için de bacopayı önermektedir. Bacopa yaşı ilerlemiş insanlarda da kognitif yeteneği arttırır.

BACOPA BİTKİSİ FAYDALARI



Kavrayış

Hafıza

Anti Anksiyete



Bacopa, zihinsel fonksiyonlar ve hafızayı güçlen­dirmek için ne yapılması gerektiği konusunda ilaç alanına yol gösterebilir. Laboratuvar sonuçları, hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışma­larda bitkinin Hindistan’daki geleneksel kullanım amaçlarını doğrulayan verilere ulaşılmıştır. Saponin olarak sınıflandırılan iki bileşenin, bacoside A ve bacoside B, denek olarak kullanılan hayvanlarda hafıza kaybını azalttığı ve öğrenmeyi hızlandırdığı görülmüştür. Bacopa bu etkiyi antioksidan gibi davranarak ve beyin ve merkezi sinir sistemindeki önemli bir sinir taşıyıcısı olan asetilkolin metabo­lizmasını ve düzeyini etkileyerek sağlıyor olabilir.



3 ay boyunca her gün 150 mg’lik 2 kapsül verilen 23 sağlıklı yetişkin insan, plasebo verilen başka bir gruba göre değişik zihinsel testlerde daha iyi sonuçlar almıştır. 3 ay sonra bacopa alan grup hafıza, öğrenme hızı, unutkanlığın azalması, anksiyete azlığı ve bilgi işleme hızı gibi alanlarda daha iyi bir noktaya gelmiştir.



Bacopanın kullanılabileceği bir başka alansa anksiyete tedavisidir. Bu ilginç bir kullanım alanıdır çünkü anksiyeteyi gidermek için kullanılan birçok seçenek hafıza sorunlarına neden olur, ama bacopa bazı koşullarda hafızayı güçlendirmektedir. İyi düzenlenmiş ve insanlar üzerinde yapılan klinik deneyler bitkinin bu alandaki kullanımına dair daha sağlam sonuçlar verecektir.



Kullanım Şekli



KAPSÜLLER: Günde 5-10 gram ezilmiş bacopa alın.



ÇAY: 1 bardak suda 1 ya da 2 çay kaşığı bacopa yap­rağını 5-10 dakika demleyin ve günde 3 defa alın.



TENTÜR: Günde 1 ya da 2 çay kaşığı tentür ya da 2 yemek kaşığı şurup alın. Üreticinin talimatlarına göre de kullanabilirsiniz.



EKSTRE: Standardize edilmiş ekstreler % 20-55 arasında bir oranda bacoside içerir, doz günde iki defa 150 mg olmalıdır.



Uyarılar



Bazı insanlar bacopa tükettikleri zaman dudak kuruması, mide bulantısı ve yorgunluk yaşadık­larını söylemişlerdir. Ama yapılan çalışmaların çoğunda herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır. Bacopa, yatıştırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında uyuşukluğu arttırabilir ve tiroid ilaçlarıyla etki­leşime girebilir.