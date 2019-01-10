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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.01.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Hafıza kartına el konulan FETÖ sanığından çıktı... 49 milyon kişi!

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Hafıza kartına el konulan FETÖ sanığından çıktı... 49 milyon kişi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince tüm Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle birçoğu aynı dairenin eski çalışanı 32 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Darbe girişimi öncesi İstihbarat Daire Başkanlığında mühendis olarak çalışan Nusret Şehmuz Mungan, işi gereği çok defa fazla mesai yapmak zorunda kaldığını, 15 Temmuz'da da bu kapsamda görev yerinde olduğunu ileri sürdü.

Olay günü İstihbarat Daire Başkanlığında bulunmasının darbe girişimi kapsamında olmadığını savunan Mungan, "15 Temmuz'dan sonra izne ayrılacağım için 3 gün boyunca mesai yaptım. Olayları televizyondan takip ettim. Darbe girişiminde bulunmam ve katkı sağlamam söz konusu değildir." savunmasını yaptı.
Üzerine atılı "FETÖ üyeliği" ve "askeri veya siyasi casusluk" suçunu da işlemediğini iddia eden Mungan, mahkeme heyetinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

49 MİLYON VATANDAŞIN BİLGİLERİ HAFIZA KARTINDA

Daha sonra savunma yapan eski İstihbarat Daire Başkanlığı personeli mühendis Nazmi Mert'e üzerine atılı suçlamalar hatırlatılarak, el koyulan eşyaları arasında bulunan bir hafıza kartında, 49 milyon kişinin Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) bilgilerinin bulunduğu ifade edildi.
Sanık Mert, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yerine gitmediğini, girişim bitinceye kadar da evinden ayrılmadığını beyan ederek, İstihbarat Daire Başkanlığının ele geçirilmesi teşebbüsünde bulunmadığını iddia etti.

Yaptığı görevin teknik bir görev olduğunu ve bazı bilgilere erişimi konusunda kısıtlamalar bulunduğunu beyan eden Mert, bu nedenle istihbari nitelik taşıyan bilgileri elde etmesi ve yaymasının mümkün olmadığını öne sürdü.

El konulan eşyaları arasındaki bir hafıza kartından 49 milyon kişinin MERNİS bilgilerinin tespit edilmesi konusunda da Nazmi Mert, söz konusu hafıza kartının da içinde bulunduğu dijital verilere usule uygun şekilde el konulup işlem yapılmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Savunma yapan sanıklar Bülent Günay ve Hasan Hüseyin Gerçek de suçlamaları kabul etmeyerek beraat taleplerini mahkemeye iletti. 

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