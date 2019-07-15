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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.07.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

'Hafıza 15 Temmuz' açıldı

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'Hafıza 15 Temmuz' açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Açılışa katılan vatandaşlar Erdoğan'ın konuşmasının başında "İşte ordu, işte komutan" sloganları attı.

Bu akşam "Hafıza 15 Temmuz"u açtıklarını ifade eden Erdoğan, "Gerçi altına bir 'müze' de ilave edilmiş ama müellifine sormam lazım, izin almam lazım." diyerek, müzenin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Bu mekanın şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, bu vesileyle bu köprüde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerin her birine sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Tarih yazmak kadar yazılan tarihi yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmanın da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizler, mazisi çağ açıp, çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle, Çanakkale, Kut'ül Amare gibi destansı mücadelelerle dolu bir milletiz. Tarih yazan bir millet olarak, tarihimizi kayda geçirme, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda maalesef aynı başarıyı gösteremiyoruz." diye konuştu.

"GEÇMİŞİMİZE BAKINCA KUVVET, CESARET, İLHAM ALIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu topraklardaki bin yıllık varlığın sembollerinin dahi olması gerektiği şekilde korunamadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük şehitliği olan Çanakkale daha 10-15 yıl öncesine kadar bakımsızlığa terk edilmişti. İktidar olduk, ilk işim önce Çanakkale Şehitliği'ni mamur hale getirmek şehitlerimize yakışır şekilde orayı ele almak oldu. Orası on yıllarca ihmallerin kurbanı olmuştu. Bu millet, Osmanlı arşivlerindeki milyonlarca belgeyi, kilosu 3-5 beş kuruştan hurda kağıt diye satan şuursuz idareciler de gördü. Bunların hangi zihniyet olduğunu biliyorsunuz. Açıklamama gerek var mı?

Milletimize, şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç, nasıl ayakta duramazsa, mazisi ile bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz. Çünkü tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca sadece ibret almayız aynı zamana kuvvet alırız, cesaret ve ilham alırız. Bunun için devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağlarımızı güçlendirecek insanımıza tarih bilinci aşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bilhassa da birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara hatta dramlara özel önem veriyoruz. Üç sene önce Kut'ül Amare Zaferi'mizin 100. yıl dönümünü bu anlayışla ilk kez kutladık. Malazgirt Zaferi'mizi, Çanakkale Destanı'mızı yine bu bilinçle her sene büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Son dönem siyasi tarihimize damga vurmuş 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi utanç sahnelerini de ibret vesikası olarak yine bu anlayışla yeniden hatırlıyor, hatırlatıyoruz."

Hafıza 15 Temmuz açıldı

- Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı 27 Mayıs'ın canlı şahidine dönüştürüyoruz

- Anadolu toprakları 15 Temmuz gecesi bize bir kez daha vatan kılınmıştır.

- Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü.

- Şehit edileceğini bile bile darbecilere direnenleri nasıl unutabiliriz?

- 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin verdiği cevap nesilden nesile aktarılması gereken bir emanettir. 15 Temmuz'u unutursak daha büyük acıların, daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, sanatçısıyla sinemacısıyla öğretmeni, öğrencisi, akademisyeniyle hepimizin ortak görevidir.

"O GECENİN KAHRAMANI TÜRK MİLLETİDİR"

'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılış töreninde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da yer aldı. 15 Temmuz darbe gecesi Facetime üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bağlantı kuran Hande Fırat o güne dair açıklamalarda bulundu. Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçtiği telefonun 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yer aldığını açıkladı.

Hande Fırat açıklamaları şöyle;

Mutlaka gezsinler müzeyi. Özellikle üst katta şehitlerimizin ayakkabıları var. İnanılmaz duygu verici ve etkileyici. O gece vatandaşlarımızın nasıl kenetlendiği nasıl bir arada durduğunu net gösteriyor. İnsanları öldüren bombaları da helikopterlerden atılan mermileri de oradan görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonu sakla demişti. 3 yıldır saklıyoruz. O gece bir terör örgütünün kalkışmasıydı bu. Gazeteci olarak görevimizi yaptık. Çığlık atan ağlayan muhabirimiz de oldu. Milletimiz vatanına sahip çıktı. Ben 45 yaşındayım, 80 de gördüm. 3 sene önce de gördüm. Çocuklarımız bunları yaşamasın. Aldığımız her son dakikanın her şeyi belli. RTÜK kayıtlarından da görebilir. İşimizi yaptık. Dolayısıyla da işimizi yaparken insanların öldürüldüğü bombaların atıldığı görüldü. Benim için çok duygusal bir an.

Telefonu konuştuk. Nasıl bunu buraya koyacağız. Bir tane daha telefon vardı dedi. Karşı taraftaki telefonun da Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonu olduğunu öğrendim. Onu da diğer telefonun yanına koydu kendileri. Duygusal bir andı. O gece herkes ne yaşadığını biliyor. Biz o gece çok korktuk. O gecenin kahramanları Türk Milletidir.

Herkes kendi ülkesine vatanına geleceğine sahip çıktı. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Kahraman milletimiz.

 

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