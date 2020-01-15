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Bahattin ALBAYRAK (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 13:33,Son Güncelleme:/

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Köşk-Kızılcayer karayolu üzeri Köşktepesi mevkisinde meydana geldi. Barış Kılıç yönetimindeki 09 AAR 759 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil İbrahim Girgin yönetimindeki 09 ADD 796 hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Barış Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer sürücü Halil İbrahim Girgin ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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