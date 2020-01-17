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Ramiz Kaan OKTAR (DHA)
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 yaralı

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Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 yaralı

ADAPAZARI'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, beton elektrik direğine çarptı. Kazada, araçtaki yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar Gölü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu S.K.S.A. yönetimindeki 54 MA 0181 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Araç, elektrik direğine çarparak, durabildi.

Kazada, sürücü S.K.S.A. ile beraberinde bulunan H.Z.E.Q., S.A.T.A. ve A.N.T.H.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, araç kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

 

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