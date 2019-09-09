Hadis-i Şeriflerle aşure günü mesajları! Aşure günü için bol seçenekli mesajlar
Aşure günü mesajları, yakınlara ve arkadaşların bu özel gününü tebrik etmek amacıyla gönderilebilecek. Hadis-i Şeriflerle de anlam kazanacak olan aşure günü mesajları, SMS ya da sosyal medya hesapları üzerinden gönderilebilecek. İşte, bu hususta gönderebileceğiniz birbirinden değerli aşure günü mesajları ve Hadis-i Şerifler
İslam dininde önemli bir yere ve öneme sahip olan aşure günü, mesajlar ve sözler ile anlam kazanıyor. Birçok çeşit bakliyatın bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen aşure tatlısı damakları şenlendirirken, aşure günü mesajları ise gönüllerde yer edinecek. İşte, yakınlarınıza ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı aşure günü mesajları derlemesi
AŞURE GÜNÜ İLE ALAKALI HADİS-İ ŞERİFLER
Aşure günü ya da diğer bir ifadeyle Muharrem ayının 10. günü hakkında doğrudan pek fazla Hadis-i Şerif olmasa da, Muharrem ayının önemi hakkında bazı Hadisler bulunmaktadır. İşte, Aşure günü kapsamında değerlendirilebilecek Muharrem ayı hakkında Hadis-i Şerif'ler;
"Her kim Âşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenâb-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder." (et-Tergîb ve't-Terhîb, 2:116.)
"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" (İbni Mâce, Sıyam: 43)
"Âşura Gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum." (A.g.e., Savm: 47)
"Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" (Tirmizî, Savm: 40)
AŞURE GÜNÜ MESAJLARI
Aşure günü olarak idrak edilen bu günde yakınlarınıza mesajlar gönderebilir ve bu özel günde onlarla aranızdaki bağları ihya edebilirsiniz. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel aşure günü mesajları;
Aşure Günü’nün İslâm âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, ülkemizde ve dünyada devam eden üzücü olayların, acı ve gözyaşının son bulmasını, savaş ve şiddetin yerini huzur ve barışın almasını, yüreklerimizdeki imanı ve topraklarımızdaki emanı güçlendirmesini temenni ederim.
-Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.
-Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.
-10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun. Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.
-Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.
-Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.
-Aşure gününüz mübarek, dualarınız kabul olsun. Rabbim aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.
-Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun.
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