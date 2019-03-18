Hadımköy'deki fabrika yangınıyla ilgili açıklama
İstanbul Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasında meydana gelen yangına İBB itfaiye ekipleri (Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli, Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal, Tuzla, Kadıköy, Seyrantepe) 73 araç, 173 personelle müdahale etmektedir. Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur."
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