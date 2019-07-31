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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA)
31.07.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Hadımköy'de kamyon ve otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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HADIMKÖY'de seyir halindeyken önce önündeki kamyona, ardından yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Hadımköy gişeler mevkii İstanbul yönünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, süratle gelen 34 HM 0553 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isterken önünde seyreden 01 BB 846 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önde seyreden yolcu otobüsüne çarptı. Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü aracının içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayı gören bir görgü tanığı, "Tam önümüzdeydi, otoyola çıkar çıkmaz bir sağ, bir sol yaptı. Kamyona vurdu, kamyondan gitti otobüsün önüne attı otobüs de vurunca şarampole geçti. Durumu çok ağırdı" dedi.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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