Hadıma yasal dayanak

SEFERBERLİĞİ BİRLİKTE YÜRÜTMELİYİZ

“HALK arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Mağdur hakları konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı bu konuda çalışma yürütüyor. Hükümet olarak bir yandan cezaları arttırarak caydırıcılığı yükseltirken, öte yandan çocuklarımızı tuzağa düşmeden önce onları koruyucu tedbirlerin üzerinde durmamız önemlidir. Mağduriyetten sonra atılacak adım ayrı ama mağdur olmayı önleyecek adım daha ayrıdır. Ailelere büyük görev düşüyor, Milli Eğitim Bakanlığı’na büyük görev düşüyor, sivil toplum örgütlerine, medyaya, televizyonlara, gazetelere büyük görev düşüyor. Büyük bir seferberliği birlikte yürütmemiz gerekir.

RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK

Bir risk haritası çıkarılacak. Risk haritası nasıl çıkarılacak? İşte bu birtakım çalışma yöntemleriyle çıkarılacak. Her yıl biz bunu yapacağız. Nerede risk var, oralar tespit edilerek oralara özel çalışmalar gerektiğinde yapılacak. Pek çok konuda tedbir alınacaktır.

ÇOCUKLARA YAKIN İKÂMET EDEMEYECEK

Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacak ve bazı mesleklerde olan kişilerle ilgili bazı mesleklere daha doğrusu girecek kişilerle ilgili psikoteknik bazı incelemeler yapılacak. O incelemelerden geçenlerin o mesleklere kabulü yapılacak.

Bu suçları işlemiş olan kişilerin çocuklarımızın bulunduğu alanlarla yakın yerlerde ikâmeti ve oralara yaklaşmaları da yasaklanacak. Yani onlar o bölgelerde bulunamayacaktır. Oralara yaklaşamayacaklar. Bu tür sapıklara karşı koruyucu ve bu tür istismar suçları işlemesini önleyici tedbirlerden bazılarıdır.

12 YAŞTA ISRAR YOK

12 yaş sınırıyla ilgili hükümetimizin bir ısrarı yok. Israrın sebebi Anayasa Mahkemesi’dir (AYM). Anayasa Mahkemesi’nin kararını okudukları zaman burada atılmak istenen adımın ne olduğunu hep beraber görürüz.

ATİNA’YLA TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİL

Yunanistan’dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye’de tutuklanması hususunda ne Yunanistan hükümeti Türkiye’den bir takas talebinde bulunmuştur ne de Türk hükümeti Yunanistan’dan bir takas talebinde bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur. Bu askerler, askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Bunların takas konusu yapılması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin iade edilmesi Türkiye’nin haklı olduğu bir konudur. İkisi ayrı şeydir. Bunların biz Yunanistan tarafından yerine getirilmediğini düşünüyoruz.”

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE ÜST DÜZEY TEDBİR ALINDI

Â BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası ABD Büyükelçiliği’nin güvenlik nedeniyle dün kapatılmasıyla ilgili şunları söyledi: “ABD Büyükelçiliği elindeki bazı istihbari bilgilerini ve Türk istihbaratı ile ve güvenlik birimleri ile paylaşmıştır. Şu ana kadar verilen bilgilerle ilgili yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Sadece ABD Büyükelçiliği’ne değil Türkiye’nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir, bundan sonra da bu teyakkuzunu devam ettirecektir.Â BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası ABD Büyükelçiliği’nin güvenlik nedeniyle dün kapatılmasıyla ilgili şunları söyledi: “ABD Büyükelçiliği elindeki bazı istihbari bilgilerini ve Türk istihbaratı ile ve güvenlik birimleri ile paylaşmıştır. Şu ana kadar verilen bilgilerle ilgili yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Sadece ABD Büyükelçiliği’ne değil Türkiye’nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir, bundan sonra da bu teyakkuzunu devam ettirecektir.ABD’den yapılan bazı açıklamalarda, ‘DEAŞ’a odaklanalım’ vurgusu çok sık yapılıyor, ‘DEAŞ’a odaklanalım’, Türkiye de aynı şeyi söylüyor ama PKK, PYD, YPG, KCK terör örgütlerine de odaklanalım. DEAŞ nasıl bir terör örgütü ise eli kanlı bir terör örgütü ise PKK, KCK, PYD, YPG de aynı şekilde eli kanlı birer terör örgütüdür. Müttefikimiz ABD’nin sadece bir terör örgütüyle mücadeleyi öne alıp diğer terör örgütleriyle mücadeleyi aynı şekilde değerlendirmemesi, Türkiye’yi gerçekten rahatsız etmektedir.20 TERÖR SALDIRISIBugüne kadar DEAŞ terör örgütü ülkemizde 20 terör saldırısı gerçekleştirmiştir. Bu terör saldırılarında 310 kişi hayatını kaybetmiş, 967 kişi de yaralanmıştır. Türkiye, DEAŞ terör örgütü ile etkin mücadele eden, dünyada en etkin mücadele eden tek ülkedir. 2011 ile 2018 yılları arasında Türkiye’de 12 bin 538 DEAŞ’lı terörist göz altına alınmıştır, bunların 5 bin 654’ü yabancı terörist savaşçıdır. Yine 2011-2018 yılları arasında Türkiye’de 4 bin 43 DEAŞ’lı terörist tutuklanmıştır, bunun da 1858’i yabancı terörist savaşçılardır. Başka ülkelerden gelip DEAŞ terör örgütüne katılmak isteyen yabancı terörist savaşçıları engelleme hususunda da Türkiye büyük görevler ifa etmiştir, 148 ülkeden 61 bin 158 teröriste Türkiye’ye giriş yasağı koymuştur, 100 ülkeden 6 bin 151 terörist ise Türkiye’ye girdiği halde Türk güvenlik birimleri tarafından yakalanmış ve sınır dışı edilmiştir.”

ALMANYA HUKUKU UYGULAMALI

Salih Müslim’in bir terörist olduğunu ve Türkiye’de işlenmiş terör suçlarının faili olarak arandığını kendilerine ilettik. Alman yetkililerin tedbir alması ve aramızdaki hukuku uygulaması gerekiyordu. Ancak uygulamadılar. Bugüne kadar PKK terör örgütüyle ilgili de Alman makamlarının önlerine binlerce dosya konulduğu halde bunlara ilişkin maalesef gözle görülür bir ilerleme kaydedemedik. Bunu Türkiye’nin kabul etmesi mümkün değildir.