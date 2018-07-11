Hadım nedir? Kimyasal hadım nasıl yapılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan hadımın sözlük anlamı “kısırlaştırılmış erkek” anlamına gelmektedir. Hadım etmenin hem hukuki hem de tıbbî yönü bulunmaktadır. Hadım etme tıbbî olarak, “ anormal cinsel ilişkilerin önüne geçilmesi amacıyla erkeklerin, erkeklik fonksiyonlarının sona erdirilmesi veya devamlı surette erkek cinsel organlarının fonksiyonlarının devre dışı bırakılmasıdır”Tıbbi bir müdahale olan hadım etme işlemlerinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Hadım yöntemi, değişik kültürlerde değişik amaçlarla kullanılmışlardır. Söz konusu fiilin yapılma amaçları arasında en çok cezalandırma ve savaşlarda esir düşme sonucu hadım etme işlemi gerçekleştirilmiştir. Hadım etme işlemi her ne sebebe dayanırsa dayansın yapılış itibariyle cerrahi ve kimyasal hadım olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçmişte daha çok cerrahi hadıma başvurulurken günümüzde kimyasal ilaçlar yardımıyla hadım etme işlemi gerçekleştirilmektedir.



Cerrahi Hadım



Cerrahi hadım veya orşiektomi olarak adlandırılan söz konusu bu yöntem, testislerin ameliyat ile alınmasını ifade eder. Cerrahi hadım sisteminde vücutta

testosteron üreten hayâların (er bezi, testisler) tamamıyla vücuttan uzaklaştırılması veya sürekli olarak hayâların hormon üretme kabiliyetine son verilmesidir.



Kimyasal Hadım



Yaklaşık yarım yüzyıldan beri cinsel sapkınlıkları olan suçlular, cerrahi hadım etme yönteminden ayrı olarak kimyasal hadım etme yöntemiyle tedavi edilmektedirler. Özellikle de bu durum son on beş yıldan beri çokça tercih edilmektedir37. Kimyasal hadım uygulaması aslında insan vücuduna yapılan bir müdahaledir. Çünkü kullanılacak ilaçlar kişinin vücut zenginliğini, bütünlüğünü ve sağlığına zarar verir niteliktedirler38. Çünkü testosteron üretimine müdahale aslında vücut bütünlüğüne bir ihlali niteliğindedir. Uygulanan tedavi vücudun normal akışını ortadan kaldırmaktadır ve patalojik olarak bozmaktadır.