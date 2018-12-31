Hadi yılbaşı ipucu: Elon Musk'ın SpaceX ile uzaya kargo taşımak için kullandığı roketlerinin adı nedir?

Uzaya yolculuk konusunda getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren Elon Musk, dünyaya hasarsız döndürdüğü roketlerine yeni bir misyon daha yükledi. Uzaya insan ve materyal taşıma amacıyla inovasyonunu sürdüren SpaceX şirketi, bu kez kargo taşımacılığı için harakete geçti. Uzaya kargo taşımak için yeniden kullanılabilir roketler tasarlayan Elon Musk, SpaceX ile bu aşamayı kolayca gerçekleştirecek. İşte, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketinin, uzaya kargo taşımak için kullandığı yeniden kullanılabilir roketleri hakkında bazı bilgiler

SPACEX UZAYA KARGO TAŞIYACAK

SpaceX şirketi tarafından geliştirilmiş olan Dragon kısmi olarak tekrar-kullanılabilen bir uzay aracıdır. Dragon, SpaceX'in Falcon 9 isimli iki aşamada yörüngeye çıkabilen fırlatma aracı üzerinde fırlatılmaktadır, ve SpaceX şirketi Dragon V2 olarak adlandırılan mürettebatlı bir uyarlamasını geliştirmektedir.

2010 Aralık ayındaki ilk resmi uçuşu sırasında, Dragon ,yörünge çıktıktan sonra sağlam bir şekilde geri getirilebilmiş olan ilk ticari olarak inşa edilmiş ve işletilmiş uzay aracı olmuştur. 25 Mayıs 2012 tarihinde, Dragon aracının sadece kargo taşıyabilem çeşidi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzay kenetlenmesi gerçekleştiren ilk ticari uzay aracı olmuştur. SpaceX, UUİ'ye kargo taşımak üzere NASA'nın Ticari İkmal Hizmetleri programı çerçevesinde sözleşme imzaladı ve Dragon 2012 Ekim ayından itibaren düzenli kargo uçuşlarına başladı.

SpaceX ayrıca Dragon V2 isimli Dragon'un mürettebatlı uyarlamasını geliştirmektedir. Dragon V2'nin 7 astronota kadar sadece mürettebat veya mürettebat ile kargoyu karışık olarak, Alçak dünya yörüngesine taşıyabileceği belirtilmektedir. V2'nin ısı kalkanı Ay'a gidip gelincek uzay yolculuklarından sonra Dünya atmosferine tekrar-girişe dayanacak şekilde tasarlanmıştır. SpaceX,ABD hükümetinden, Dragon V2 mürettebatlı versiyonu geliştirmek üzere, çeşitli sözleşmelere hak kazandı; bunlar arasında bir adet Ticari Mürettebat Geliştirme 2 (CCDev 2)-kapsamında-finanse-edilen April 2011 Nisan tarihli Uzay İş Anlaşması, ve bir adet Ticari Mürettebat Entegre Kapasitesi (CCiCap)--kapsamında-finanse-edilen 2012 Ağustos tarihli uzay iş anlaşması bulunmaktadır.

Dragon'un ilk hali fırlatmadan sonra atılan bir adet burun-konisi (nose-cone), bir adet yagın olarak kullanılan küt-koni uçlu (blunt-cone) balistik kapsül, ve iki tane güneş paneliyle donatılmış olan bir adet basınçsız kargo-taşıyıcı gövde parçası. PICA-X ısı kalkanı kapsülü Dünya atmosferine tekrar giriş sırasında, hatta ay ve ötesinde yapılacek muhtemel görevler dönüşündeki maruz kalınan yüksek dönüş hızlarında dahi, korumak amacıyla tasarlanmıştır. NASA'nın fenolik yedirilmiş karbon aşınıcı (PICA) malzemesinin tescilli bir türevine dayanarak tasarlanan PICA-X ısı kalkanı, Dünya atmosferine tekrar-giriş yapan kapsülü korumak için tasarlandı, hatta Ay ve ötesindeki görevlerden dönüşte de kullanılabileceği belirtiliyor. Dragon kapsülü tekrar-kullanılabilir şekilde tasarlandığı için birden çok görevde fırlatılabilir. Kargo taşıyan gövde kısmı tekrar-kullanılabilir değildir; atmosfere tekrar girişten hemen önce kapsülden ayrılı ve Dünya atmosferinde yanar.

Uzay aracı Falcon 9 hızlandırıcısının tepesinde fırlatılır. Dragon kapsülü 18 adet Draco iticisi ile donatılmıştır, Tüm eksenlerde çift-yedekleme bulunmaktadır: herhangi ikisinin bozulması; aracın Yunuslama/Baş-Kıç Vurma(pitch), Sapma/Savrulma (yaw), yatış/yalpa(roll) açıları ve öteleme(translation) (Uçuş denetimleri) üzerinde hakimiyetini riske atmaz. İlk kargo ve mürettebatlı uçuşlar sırasında, Dragon kapsülü Pasifik okyanusuna iniş yapacak ve kıyıya gemi ile getirilecekti. SpaceX aracı ileriki zamanda, açılabilir iniş-takımı donatmayı ve 8 adet yükseltilmiş SuperDraco iticisi yardımıyla katı dünya yüzyine İtici yardımıyla iniş gerçekleştirmeyi planlıyor.

UUİ'ye iletilmek üzere basınçsız kargonun yanı sıra uzay aracının güneş panellerini de taşıma için kullanılan gövde kısmı; ilk önce ,SpaceX CRS-2 görevinde kargo taşımak için kullanılmıştır.

ELON MUSK KİMDİR?

Teknoloji dünyasının son günlerde en çok konuşulan kişilerinden biri olan Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda yazılıma ilgi duyan Elon Musk, 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldı. Aldığı teklif sonrasında ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı. Lisansını ekonomi alanında alan Elon Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.