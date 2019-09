Hadi İpucu: Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?

Pentagram'ın eski gitaristi Demir Demirkan, 12 Ağustos 1972 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Çamlaraltı Koleji'nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında Pentagram grubuna gitarist olarak katıldı.

Pentagram grubu ile "Trail Blazer" albümünü tamamladıktan sonra Los Angeles'a taşınarak 1992'de Musicians Institute'da eğitime başladı. Paul Hanson, Scott Henderson, Frank Gambale gibi birçok müzisyenle beraber çalıştı. Mezuniyetinden sonra da Los Angeles'ta kalarak pop, caz, afro, latin ve Rock gibi birçok müzik tarzında kayıtlarda bulundu, gitar çaldı ve şarkı sözü yazdı.

1996'da İstanbul'a döndü. Dönüşünde Pentagram grubu ile Anatolia albümünün kayıtlarını yaptı, ve Şebnem Ferah'ın Kadın albümünün yapımcılığını üstlendi. Aynı yıl Sertab Erener'in Sertab Gibi albümünün prodüksiyonunu gerçekleştirdi (1997). Yapımcılık tarafı ağır bastığı için Pentagram gurubundan ayrıldı. 1999 yılında Şebnem Ferah, Artık Kısa Cümleler Kuruyorum ve Sertab Erener'in kendi adını taşıyan Sertab Erener albümünü hazırladı. Ricky Martin ve Sertab Erener'in düet yapığı, yapımcılığını Desmond Child'ın üstlendiği "Private Emotions" adlı şarkının kayıtlarında bulundu, bu versiyon Orta Doğu ülkelerinde yayınlandı.

1999 yılında Sony Müzik Türkiye ile antlaşma imzaladı. İlk solo albümü Demir Demirkan adıyla 2000 yılının Mayıs ayında yayımlandı.

İki televizyon filminde yardımcı roller aldı. 2000 yılının sonunda Sertab Erener'in Turuncu albümü için tekrar stüdyoya girdi. 2002 yılının Mart ayında ikinci solo albümü Dünya BenimŞablon:İi yayımladı.

Demir Demirkan, 2002'nin Ekim ayından itibaren Show TV'de yayınlanmaya başlayan 5'i Bir Yerde adlı dizisinin başrolünde yer aldı. Jenerik şarkısı ve müziklerini yazan Demirkan, "Hayat Sensiz Olmuyor" adlı şarkıya da diziden alınan görüntülerin de bulunduğu bir klip çekti.

2003 yılının Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik getiren "Every Way That I Can" adlı şarkının sözlerini yazdı ve Sertab Erener ile birlikte besteledi.

2004 yılında üçüncü solo albümü İstanbul 2004'ü, 2007 yılında dördüncü solo albümü Ateş Yağmurunda Çırılçıplak'ı yayımladı. 2008'de Yolun Yarısı adlı beşinci solo albümünü yayımladı. Öfkem ve Ben'i 2010 yılında yayımladı. 2012'de 2000-2012'yi yayımladı. Aynı yıl sonunda Hatırla'yı yayımladı. Daha sonra 2014'te altıncı solosu Tam Ölmek de Değil'i, 2015'te Günahı Boynuma teklisini yayımladı.

WAR 3 adlı rock/metal üçlemesinin ilk bölümü olan ve tamamı İngilizce parçalardan oluşan WAR 3 - Awakening EP'sini Şubat 2018'de yayımladı.