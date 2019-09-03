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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Hadi İpucu: Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?

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Hadi İpucu: Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?

Pentagram'ın eski gitaristi Demir Demirkan, bugünün Hadi İpucu sorusu olması dolasıyla birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Adana doğumlu olan şarkıcı ve yapımcı Demir Demirkan, üniversite yıllarında Pentagram grubuna katılmış ve gitaristlik görevini üstlenmiştir. Peki, bugünün hadi ipucu sorusu ve Pentagram'ın eski gitarisi Demir Demirkan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Pentagram'ın eski gitaristi Demir Demirkan, 12 Ağustos 1972 tarihinde  Adana'da dünyaya geldi.  Liseyi İzmir Özel Çamlaraltı Koleji'nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında Pentagram grubuna gitarist olarak katıldı.

Pentagram grubu ile "Trail Blazer" albümünü tamamladıktan sonra Los Angeles'a taşınarak 1992'de Musicians Institute'da eğitime başladı. Paul Hanson, Scott Henderson, Frank Gambale gibi birçok müzisyenle beraber çalıştı. Mezuniyetinden sonra da Los Angeles'ta kalarak pop, caz, afro, latin ve Rock gibi birçok müzik tarzında kayıtlarda bulundu, gitar çaldı ve şarkı sözü yazdı.

1996'da İstanbul'a döndü. Dönüşünde Pentagram grubu ile Anatolia albümünün kayıtlarını yaptı, ve Şebnem Ferah'ın Kadın albümünün yapımcılığını üstlendi. Aynı yıl Sertab Erener'in Sertab Gibi albümünün prodüksiyonunu gerçekleştirdi (1997). Yapımcılık tarafı ağır bastığı için Pentagram gurubundan ayrıldı. 1999 yılında Şebnem Ferah, Artık Kısa Cümleler Kuruyorum ve Sertab Erener'in kendi adını taşıyan Sertab Erener albümünü hazırladı. Ricky Martin ve Sertab Erener'in düet yapığı, yapımcılığını Desmond Child'ın üstlendiği "Private Emotions" adlı şarkının kayıtlarında bulundu, bu versiyon Orta Doğu ülkelerinde yayınlandı.

1999 yılında Sony Müzik Türkiye ile antlaşma imzaladı. İlk solo albümü Demir Demirkan adıyla 2000 yılının Mayıs ayında yayımlandı.

İki televizyon filminde yardımcı roller aldı. 2000 yılının sonunda Sertab Erener'in Turuncu albümü için tekrar stüdyoya girdi. 2002 yılının Mart ayında ikinci solo albümü Dünya BenimŞablon:İi yayımladı.

Demir Demirkan, 2002'nin Ekim ayından itibaren Show TV'de yayınlanmaya başlayan 5'i Bir Yerde adlı dizisinin başrolünde yer aldı. Jenerik şarkısı ve müziklerini yazan Demirkan, "Hayat Sensiz Olmuyor" adlı şarkıya da diziden alınan görüntülerin de bulunduğu bir klip çekti.

2003 yılının Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik getiren "Every Way That I Can" adlı şarkının sözlerini yazdı ve Sertab Erener ile birlikte besteledi.

2004 yılında üçüncü solo albümü İstanbul 2004'ü, 2007 yılında dördüncü solo albümü Ateş Yağmurunda Çırılçıplak'ı yayımladı. 2008'de Yolun Yarısı adlı beşinci solo albümünü yayımladı. Öfkem ve Ben'i 2010 yılında yayımladı. 2012'de 2000-2012'yi yayımladı. Aynı yıl sonunda Hatırla'yı yayımladı. Daha sonra 2014'te altıncı solosu Tam Ölmek de Değil'i, 2015'te Günahı Boynuma teklisini yayımladı.

WAR 3 adlı rock/metal üçlemesinin ilk bölümü olan ve tamamı İngilizce parçalardan oluşan WAR 3 - Awakening EP'sini Şubat 2018'de yayımladı.

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