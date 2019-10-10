Hadi ipucu: Miss Turkey 2019 yarışmasını kim kazanmıştı?
Hadi’nin 10 Ekim tarihli ipucu Miss Turkey 2019’dan geldi. Instagram hesabından paylaşılan ipucu sorusu şu şekilde: ‘Geçtiğimiz hafta düzenlenen Miss Turkey 2019 yarışmasını kim kazanmıştır? Ülkemizi İngiltere’de düzenlenecek olan Miss World 2019’da temsil edecektir.’ İşte, Hadi’ye konu olan Miss Turkey 2019 yarışmasının kazananı…
Miss Turkey 2019 yarışmasını 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu kazandı. . Ülkemizi İngiltere’de düzenlenecek olan Miss World 2019’da temsil edecek olan güzel, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu. Miss Turkey 2019 birinciliği ardından bir programa katılan Simay Rasimoğlu hayatına dair şu bilgileri vermişti:
“Annem ve babam Bulgaristan’da doğup büyümüş. 1989’da buraya geldikten sonra tanışıp evleniyorlar. Her yaz Bulgaristan’daki köyümüze gideriz hâlâ. Lisede iç mekan tasarımı okudum. Sonra Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü’nü bitirdim. İç mimarlık ofisinde çalışıyorum ama restoratörüm. İç mimar değilim, bu bilgiyi de düzelteyim.”
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