Hadi ipucu: Karadeniz Teknik Üniversitesi nerededir?
Hadi ipucu bu kez Türkiye’deki üniversitelerden geldi. İpucu sorusunda 1955 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin yeri soruldu. Peki, Karadeniz Teknik Üniversitesi nerededir?
Hadi ipucu: Karadeniz Teknik Üniversitesi nerededir? 20 Mayıs 1955 yılında kurulmuş ve İstanbul, Ankara, İzmir illeri dışında kurulan ilk üniversitedir.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NİN TARİHİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon'da bulunan bir üniversitedir. Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının verdiği teklifin, TBMM'de 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı kanunla kabul edilmesi ile kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitedir. Kuruluşundan yaklaşık sekiz yıl sonra, 19 Eylül 1963 tarihinde, 336 sayılı kanunla Rektörlük ve Fakülte kadroları verilerek Temel Bilimler, İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuştur. Üniversitede eğitim-öğretime ise 2 Aralık 1963 tarihinde Esentepe Mahallesindeki Trabzon Atatürk İlköğretim Okulu'nun ilkokul Binası'nda başlamıştır. 1966 yılında, Üniversite bugünkü merkez kampüse taşınmıştır. Gelişimini sürdüren Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne, 4 Ocak 1973 tarih ve 1659 sayılı kanunla da Yer Bilimleri ve Tıp Fakültesi kadroları verilmiştir. 1981 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu'nun çıkarılmasından sonra üniversite sürekli olarak büyümeye başlamış, buna bağlı olarak yeni fakülte ve bölümler açılmıştır.
Bugün, üniversitemiz 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve 28 uygulama araştırma merkezi, 2130 kişilik güçlü akademik kadrosu, 81 il ve birçok farklı ülkeden 40 bin öğrencisi ve 200 bini aşkın mezunu ile ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biridir.
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