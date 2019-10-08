Hadi ipucu: Heidi kitaplarının yazarı kimdir?
İsviçreli yetim bir kız çocuğu olan Heidi'nin öyküsü, hem sinema hem de çizgi filmlere konu olmuştu. Heidi kitaplarının yazarı, yaz aylarını Chur gibi kırsal bölgelerde geçirmiş ve bunları kitaplarına başarılı bir şekilde aktarmıştır. Peki, Heidi kitaplarının yazarı kimdir?
Heidi tam adıyla Heidi, Girl of the Alps, İsviçre'li yazar Johanna Spyri'nin Heidi kitabının tamamının Heidi adı altında uyarlandığı Anime çizgi dizidir.
HEİDİ KONUSU
Teyzesi Dete'in yanında büyüyen Heidi küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. Heidi 5 yaşına geldiğinde teyzesi onu İsviçre'nin bir dağ köyünde yaşayan dedesi Almöhi'yinin yanına bırakır. İnzivaya çekilmiş yaşlı ve huysuz biri olarak tanınan Almöhi marangozluk yaparak ve keçilerinden elde ettiği ürünlerle geçimini sağlamaktadır. Başlangıçta Heidi'yi istemeyen dedesi, teyzesi onu bırakıp gidince onun bakımını üstlenmek zorunda kalır. Sevimliliği, yaşama sevinci ve tükenmeyen coşkusuyla kısa sürede kendini dedesine sevdirir. Köyde çoban Peter ile tanışan Heidi dağlara alışır ve tam bir dağ kızı olur. Olaylar böylece gelişir.
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