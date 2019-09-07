Hadi İpucu: Haluk Bilginer'in sunduğu Türkiye'nin ilk reality show programı hangisidir?
1993 yılında Haluk Bilginer'in sunumuyla yayınlanmaya başlayan Türkiye'nin ilk reality show programı, Hadi İpucu sorusu olması dolasıyla birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Hadi İpucu yarışması kapsamında vatandaşlar, geçmişte yayınlanan, ülkemizin ilk reality show programı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 7 Eylül Hadi İpucu sorusunun cevabı ve detayları.
Rol aldığı oyunlar ve filmlerle birçok ödülün sahibi olan Haluk Bilginer, 1993 2009 yıllarında yayınlanan, Türkiye'de ilk reality show programını bir dönem üstlenmiştir. Daha sonra program 1994 yılında Cem Kurtoğlu'nun sunumuyla devam etmiştir. Yayınlandığı dönem günün en çok izlenen yapımlarından biri olan programın adı Sıcak Sıcağı'nadır.
Sıcak Sıcağına programı 2009 yılında Star TV'de Cem Kurtoğlu'nun sunumuyla yeniden başladı, fakat ilk bölümünün yayınlanmasının ardından yayından kaldırıldı. Programın bölümlerinin çoğu 2012 yılından itibaren Cem Kurtoğlu tarafından internete yüklenerek izleyicilere tekrar sunulmuştur.
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