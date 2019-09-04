Hadi İpucu: Eski Roma'da arenada birbirleriyle ve hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne denir?
Eski Roma'da heyecan verici aktiviteler arasında yer alan gladyatör dövüşleri, birçok filme ve diziye de konu olmuştur. Arenada birbirleriyle ya da hayvanlarla dövüştürülen gladyatörler, aynı zamanda belirli bir popülariteye de sahipti. İşte, 4 Eylül tarihli Hadi İpucu sorusu ve cevabını oluşturan, Eski Roma'da arenada birbirleriyle ve hayvanlarla dövüştürülen kişilere verilen ad hakkında detaylı bilgiler
Antik Dünya’daki en heyecan verici kurumlardan biri, Antik Romalıların, Cumhuriyetin ilk dönemlerinden imparatorluğun sonuna kadar devam ettirdikleri gladyatör oyunlarıdır. Gladyatörler, Eski Roma'da arenada birbirleriyle ve hayvanlarla dövüştürülen kişilere verilen addır.
Gerek antik tarihçiler arasında olsun, gerek modern tarihçiler arasında olsun bu oyunları çalışmalarına konu edenler, oyunları ya nefret edilecek hastalıklı bir alışkanlık olarak, ya da hayran olunacak, heyecanlı eğlenceler olarak görmüşlerdir. Arenalarda dökülen kanlara ve vahşet gösterilerinin gerçekliğine rağmen gladyatör oyunları, sadece Romalı seyircilerin zevklerine hitap etmemekte, aslında karışık ve çok yönlü yanlara sahip olmaktaydılar. Tarihçilere göre bu oyunlar, ya bir kurban etme geleneğinin devamı, ya Roma’da var olan yozlaşmışlığın dışa vurumu, ya da politik liderlerin güçlerini arttırmak için kullandıkları bir araçtı. Oyunların amacı ne olursa olsun, bu oyunlarda yer alan gladyatörlerin ünü de bir o kadar Roma ve o dönemin dünyasında yayılmıştı. Kadın Gladyatörler ise bu dövüş ve gösteri dünyasında erkek gladyatörleri bile gölgede bırakacak pozisyona gelmişler, günümüzün popstarları gibi algılanmışlardır.
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