Hadi ipucu: Antik Yunan’da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu?
Hadi’nin 20 Ekim tarihli ipucu Antik Yunan’dan geldi. İpucu sorusunda Antik Yunan’da evlilik teklifiyle ilgili bir soru soruldu. Peki, Antik Yunan’da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu?
Hadi’nin instagram hesabından paylaşılan ipucu sorusu şu şekilde: İpucumuz da Antik Yunan’dan geliyor. Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu?
Antik Yunan’da erkekler, kadınlara evlilik teklifini elma atarak yaparlardı. Kadınlar tutarsa teklif kabul edilmiş olurdu.
ANTİK YUNAN TARİHİ
Antik Yunanistan, bugünkü Yunanistan toprakları ile Küçük Asya'da yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 ile MÖ 146 tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı. Balkanlar'a göç eden Yunan kabilelerin kurmuş olduğu Yunan şehir devletleri demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yerlerdir.
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