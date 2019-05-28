Hadi Bakalım, Abone ve Ateşle Barut gibi şarkıların söz yazarı kimdir?
Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar' ın annesi olan Aysel Gürel, 90'lı yıllara damga vurmuş şarkıların söz yazarıdır. Aysel Gürel, Hadi Bakalım, Abone ve Ateşle Barut gibi şarkılarıyla tanınmıştır. İşte, Aysel Gürel’in hayatına ilişkin bilgiler…
Kendine has tarzıyla gönüllerde taht kuran Aysel Gürel, 7 Şubat 1928’de Denizli‘de dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Gürel, savcıydı ve dönemin saygın isimlerinden biriydi.
Mehtap Ar' ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu olup, şarkı sözü yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi. Yakın çevresinde "Deli Aysel" olarak bilinirdi.
Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan "Sevdanın Son Vuruşu" isimli şiirdir. Günümüzde hala şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel'in yazdığı şarkılar Türk Pop'unu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Ölümünden sonra Burcu Güneş, Yonca Lodi, Tarkan gibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop'una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'inisimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.
EN BİLİNDİK ŞARKILARI
Sezen Aksu‘nun seslendirdiği birçok şarkının güftesine imza atmış olan Aysel Gürel’in en çok bilinen şarkıları, Firuze, Ünzile, Yalnızca Sitem, 1945, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam, Değer mi?, Sır, Yolun Başı, Sarıl Bana, Zor Kadın, Aşk, Yanarım, Vur Yüreğim, Abone, Zorba Aşk, Dönmeyeceğim, Ayrıldık İşte, Son Dua, Gençlik Başımda Duman (Ateş Böceğim), Bilmem Hatırladın Mı?, Deli Balım, Yörük Yaylası, Arabesk‘tir.
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