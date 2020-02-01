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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 19:17,Son Güncelleme:/

'Hacker' kıskıvrak yakalandı! Kamu kurumlarının sitelerini engellemeye çalışmış

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'Hacker' kıskıvrak yakalandı! Kamu kurumlarının sitelerini engellemeye çalışmış

Samsun'da başka kişilere ait kredi kartı bilgilerini ele geçirip yayınlayan ve kamu ile özel kuruluşların internet sitelerine erişimi engelleme saldırıları düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sanal devriye ekipleri, açtıkları sahte sosyal medya hesapları üzerinden siber dolandırıcılara yönelik çalışma yürüttü.

Bafra ilçesinde yaşayan şüpheli B.G'yi takibe alan ekipler, şüphelinin açtığı sahte hesabında başka kişilere ait kredi kartı bilgilerini ele geçirerek paylaştığı ve bu kart bilgileri ile alışverişler yaptığını belirledi.

Şüphelinin bilişim alanındaki kamu kurum ve kuruluşları ile muhtelif özel kurumların da aralarında bulunduğu web sitelerine siber saldırılar gerçekleştirdiğini ve kısa süreli bu sitelere erişimi engellediğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler, harddisk, flash bellek, CD/DVD , dizüstü bilgisayar, sanal kart ve cep telefonları ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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