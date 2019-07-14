Haciz kalktı

AVUKATIN ISRARI

Yenibosna’da ayakkabı imalatçılığı yapan C.D, iflas etmesi üzerine iş yerini kapattı. Başka firmalara olan 180 bin TL’lik borcunu ödeyemedi. Bunun üzerine alacaklı bir firmanın avukatı icra memuruyla birlikte C.D.’nin ayakkabı imalathanesine giderek haciz işlemini gerçekleştirmek istedi. C.D. şehir dışında olduğu için bir kaç günlüğüne dayısına bıraktığı Cane Corso cinsi köpeği Duman da iş yerindeydi. Alacaklı taraf avukatı Fatih Dönmez köpeği haczetmek istedi. Ancak işyeri sahibi köpeği almalarına izin vermedi. Ertesi gün tekrar işyerine giderek Yargıtay kararını örnek gösteren avukat köpekle ilgili haciz tutanağı tuttu. Avukat Dönmez, İcra Müdürlüğü’ne giderek Duman’ın bir veteriner tarafından değerinin tespit edilerek satılmasını talep etti. Ancak sahipleri Duman’ı başka bir yere götürünce gelen veteriner değer tespiti yapamadı.

C.D.’nin avukatı Cihan Cem Sakarya hacizlere kanuna aykırı oldukları gerekçesiyle itiraz etti. İstanbul 36’ncı İcra Dairesi, 14’üncü İcra Dairesi ve 4’üncü İcra Dairesi kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle köpek üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verdi. İstanbul 4’üncü İcra Dairesi verdiği kararda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5’inci maddesinin 5’inci fıkrası ile ‘ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler’ hükmü gereğince haczedilemeyeceğini belirterek köpek üzerindeki haczin kaldırılmasına hükmetti. Kanunen hiç bir evcil hayvanın haczedilemeyeceğini belirten Avukat Cihan Cem Sakarya şunları söyledi:

BAROYA ŞİKÂYET

“Avukat bey haciz sırasında Yargıtay kararı var diyerek sahte bir karar gösterip haciz etmeye çalışıyor. Ancak öyle bir Yargıtay kararı yok. Avukat hakkında yalan beyandan suç duyurusunda bulunduk. Baroya da şikayet ettik. Avukat bey etik değer, kanun, hukuk tanımadan, hiç bir şekilde o canlıyı ve yaşayacağı stresi düşünmeden kanunsuz bir harekette bulundu. Biz de bunun önüne geçmek için, bir daha hiç bir avukat ve icra memurunun evcil hayvan haczi yapmaması için avukatın Baro tarafından cezalandırılmasını talep ettik. Avukatın alacağı ceza caydırıcı nitelikte olmalı. İçinde minicik bir merhamet olan hayvan sevgisi olan biri bunu yapmaz. Evcil hayvanı haczedebilecek karakterde ve yürekte olan avukatın da bence avukatlık yapmaması ve barodan ruhsatının iptal edilmesi gerekir. Duman şu anda 9 aylık. Kocaman oldu. Silivri’de çiftlikte kedi, köpek, tavuk ve başka hayvanlarla da mutlu mesut bir hayat yaşıyor.”