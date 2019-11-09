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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 20:26, Son Güncelleme:

Haciz gelen hastanede ’maaş’ krizi

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Haciz gelen hastanede ’maaş’ krizi

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Özel Doğuş Hastanesi çalışanları, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı. Çalışanlar daha önce de hastanenin haciz edilmemesi için eylem yapmıştı.

Akhisar ilçesinde hizmet veren, Özel Doğuş Hastanesi’nde iddiaya göre, hastanenin ortakları arasındaki uyuşmazlık nedeniyle çalışanlar, maaşlarını alamadı. Bunun üzerine çalışanlar, hastanenin önünde eylem yapma kararı aldı. Hastane çalışanlarına maden işçileri, sivil toplum örgütleri ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da destek verdi. Bugün hastane önünde toplanan grup, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Dr. Şebnem Çelik, şunları söyledi:

"Akhisar halkı başta olmak üzere, Türkiye’mizde yaşayan birçok yurttaşımız, Akhisar Özel Doğuş Hastanesi’nde çalışan 200’e yakın emekçi kardeşimizin hak ve hukuk mücadelesini uzun bir süredir takip ediyor. Daha önceden bu hastanede hissedar olarak var olan bir takım insanların; biz emekçilerin sırtından kazandıkları paraları kendi ceplerine koyarak, hastaneyi borç batağına sürüklediklerini ve yönetim kurulunun değişeceği anlaşılınca, icra takibi başlattıklarına hepimiz şahidiz. Başlatılan bu icra takipleri neticesinde, aylardır maaşlarını alamayan bizleriz. Kredi kartını ödeyemeyen, çocuğunun okul masrafını karşılayamayan, evi yuvası için alışveriş yapamayan bizleriz. Biliyoruz ki, hastanemiz kapanırsa ve bizler bu haksızlıklar karşısında susarsak, işsiz kalan, hakkı yenen, ezilen gene bizler olacağız. Bugün burada, adalet talebimizi, yine yeniden hep birlikte dile getirmek için toplandık. Efendiler, biliniz ki; bizlerin alın teri üzerinde yükselttiğiniz şirketleriniz, sadece sizin malınız değildir. Bu kurumun her zerresinde, biz emekçilerin alın teri, emeği, gözyaşı vardır. Bu hastane bizim, bu hastane çocuklarımızın, bu hastane Akhisar halkınındır. Kardeşlerim; maalesef başlatılan haciz işlemleri sonrasında biz sağlık çalışanlarının, yurdumuzun vatansever kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya getirildiğine şahit olundu. Bu hastane, yaşananlar neticesinde hemşire Hülya’nın Dr. Nihat’ın teknisyen Emrah’ın gözyaşlarına şahit oldu. Bu hastane, hasta yataklarını USG cihazlarını kuvözlerin haczedilmeye çalışmasına şahit olmuştur. Biliniz ki, bu sağlık emekçileri emeğimizi çaldırmayız. Bu zulmü unutmayız. Mücadelemize omuz veren emekçi kardeşlerim; Özel Doğuş Hastanesi çalışanları olarak, usulsüz takiplerin iptal edilmesine, hastanemize haciz neticesinde alınan cihazların iade edilmesini istiyoruz. Bugün itibarıyla o günkü yönetim kurulu başkanımız Mehmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyemiz Bülent İpek ve usulsüz ödeme emrini içeren tebligatları olan emekçi kardeşimiz icra takiplerinin usulsüz olduğunu söylemektedirler. Gerçekler tüm çıplaklığıyla ile ortadır ve gerçekler tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Emeklerimizin çalındığı gözler önündedir. ’Bizler, Akhisar’da Adalet Var’ diyebilmek istiyoruz. Mücadelemiz emeğin; mücadelemiz hakkın mücadelesidir. Kardeşlerim; Bugün burada bize yoldaşlık ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Son sözümüz şudur; Mücadelemiz emeğin, alın terinin mücadelesidir. Mücadelemiz, ekmeğinizin mücadelesidir."

BAKIRLIOĞLU: BURADA BİR EMEK DAYANIŞMASI VAR

Dr. Şebnem Çelik’in konuşmasının ardından hastane personeli ’İşçiyiz haklıyız kazanacağız’ diye slogan attı. Destek amaçlı gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Öncelikle burada sadece direnişte bulunan işçilere destek vermek için bulunuyoruz. Bizim başından beri söylediğimiz konu; buradaki sermayedarların kendi aralarındaki çekişmeler, ticari anlaşmazlıklar, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu hastaneye hayat veren bu hastanenin yaşamasını sağlayan, bu hastane sayesinde verdikleri emekleri karşılığında evlerine ekmek götüren, çoluklarının çocuklarının rızkını kazanan emekçilerimizin yanında olmak amaçlı biz buradayız. Burada özel bir işletme var, burada çalışan insanlar var, burada çalışan insanlar kendi ekmek teknelerine buranın sahiplerinden daha fazla sahip çıkıyorlar. Burada aynı şekilde bir emek dayanışması var. Hepiniz bir alkışı hak ediyorsunuz. Sonunda siz mutlu sona ulaşacaksınız, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bunun sonucunda hastaneniz ayakta kalacak, sizler de işinizin başında çalışacaksınız" dedi.

’HACİZ KALKSIN, İŞİMİZE GÜCÜMÜZE DEVAM EDELİM’

Soma’da çalışan bir grup maden işçisi de destek verdiği hastane personeli ile basın açıklamasına katılıp haklarını en kısa zamanda kazanacaklarını ifade etti. Atatürkçü Düşünce Derneği Akhisar Şube Başkanı Günhan Bakırlıoğlu, bu hastaneyi hastane yapanın çalışanlar olduğunu düşündüğünü ve emekçilerin her zaman hakkını kazanacağını kaydetti. Ardında söz alan Özel Doğuş Hastanesi Başhemşiresi Hülya Er, "Eğer Akhisar’da adalet varsa ki buna çok inanıyoruz, bizi görmesini ve bulmasını istiyoruz. Bizim amacımız işçi ve emekçi arkadaşlarımız hepimiz, usulsüz olan bir haciz varsa bunun kaldırılması ve biz işimizi devam edelim. Onlar davalarını orada görsünler, sayın yöneticilerim davanızı gidin mahkemenizde görün, ama bu haciz kalksın ve işimizi gücümüze devam edelim. Kirli uzanan bir el varsa çıkar, biz burada aileyiz, ekibiz çekin ellerinizi üzerimizden. Yani sizden bunu istiyoruz. Adalete güveniyoruz, bir an önce de bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Hastanenin eski çalışanlarından Bekir Önsoy ise yaptığı konuşmada buraya desteklemeye ve Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu adına geldiğini ve bu hastanenin hiçbir zaman işletme olarak kurulmadığını bir yuva gibi hizmet verdiğini kaydetti.

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