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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuz DEMİR - MEKKE
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hacı adaylarına Diyanet mutfağı: Her gün 45 bin kişilik yemek

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Hacı adaylarına Diyanet mutfağı: Her gün 45 bin kişilik yemek

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac görevlerini yerine getirmek üzere Mekke’de bulunan hacı adaylarına, Türk damak tadına özel yemekler hazırlatıyor.

Diyanet mutfağından günde 45 bin kişilik kahvaltı, öğle kumanyası ve akşam yemeği çıkıyor. 10 bin metrekare alan üzerine kurulu mutfakta Türkiye’den gelen aşçıbaşı, aşçı yardımcıları, diyetisyen, sağlık memuru ve mutfak personeli 130 kişiden oluşuyor. Dağıtımdan otelde servise kadar yemek hizmeti veren personel sayısı 600’ü buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Ayniyat ve İaşe İşleri Başkanı Yaşar Çapçı, yemek hizmetiyle ilgili özetle şu bilgileri paylaştı:

Hacı adaylarına Diyanet mutfağı: Her gün 45 bin kişilik yemek

“Soğuk hava deposundaki etler günlük kesim taze sığır etleri. 11 Temmuz’dan şu ana kadar 72 ton üzerinde et tüketimi yaptık. Hizmet sunduğumuz 42 otelde konaklayan hacı adaylarımıza yemeklerimizi ısı muhafazalı taşıyıcı dolaplarla gönderiyoruz. Ürünlerimizin yüzde 70’ini Türkiye’den getirtiyoruz. Her sabah kahvaltının yanı sıra çorba sunumu da yapıyoruz. Kumanyada zeytin, üçgen peynir, fındık, elma, poğaça bulunuyor. Başkanlığın 2017’de kurduğu ekmek fabrikasında da günlük 8 ton un, ekmeğe ve unlu mamullere dönüşüyor. Fabrikada günlük 110-120 bin adet ekmek, kruvasan, poğaça gibi unlu mamuller çıkartılıyor. Arafat’ta Türk hacı adaylarına sabah ve akşam olmak üzere iki kumanya verilecek. Arife günü kahvaltıda bisküvi, üzümlü kek, peynir, zeytin, fındık ve kuru üzüm sunulacak. Akşam da taze fasulye, yaprak sarma, lavaş, fındık ve kek ikram edilecek.”

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