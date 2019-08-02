Hacı adayları kutsal topraklarda
Türkiye'den hac ibadetlerini yapmak üzere Suudi Arabistan’a giden hacı adayı sayısı 71 bin 75’e çıktı.
Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan yüz binlerce Müslüman, hac görevini ifa etmek üzere kutsal topraklara geliyor. Türkiye’den ise ilk hacı kafilesi, 5 Temmuz’da kutsal topraklara ulaştı. Şu anda Mekke’de 63 bin 948, Medine’de ise 7 bin 127 olmak üzere toplam 71 bin 75 Türk hacı adayı bulunuyor. Son hacı kafilesinin 5 Ağustos’ta İstanbul’dan yola çıkmasıyla bu yıl 85 bin civarında Türk hacı adayının kutsal topraklarda buluşması bekleniyor.
KABE’DE TAVAF
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın programıyla kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, otellerine yerleştikten sonra ihramlarıyla Kabe’yi ziyaret ediyor. Hacı adayları, Mescidi Haram’a gidip burada ilk duayı yapıyor.
Kâbe’de dua eden hacı adayları, daha sonra umreye niyet edip Hacerül Esved’i selamlayıp tavafa başlıyor. Hacı adayları, dualar eşliğinde 7 kez çevresinde dönerek Kâbe’yi tavaf ettikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılıp Mescidi Haram ve “say” alanındaki zemzem suyundan içiyor. Tavafı tamamlayan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında “say” yapıyor. “Say”ın bitirilmesinin ardından umreyi tamamlayan hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıkıyor. Hacı adayları, daha sonra da hac günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle gerçekleştiriyor.
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