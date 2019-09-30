Hacettepe Üniversitesi 53 sözleşmeli sağlık personeli alacak | Başvuru şartları neler?
Hacettepe Üniversitesi, sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan göre, toplam 53 sözleşmeli sağlık personeli üniversite bünyesinde istihdam sağlayacak. Başvuruda bulunacak olan adaylar Hacettepe Üniversitesi hastanesinin internet sitesinden ilana dair detaylara ulaşabilecek. Peki, Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?
Hacette Üniversitesi tarafından verilen ilan göre Hemşire, Eczacı, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri,olmak üzere 53 sözleşmeli sağlık hastane bünyesinde istihdam sağlayacak. Başvuru sonuçları son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde açıklanacak. İşte, Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımına dair detaylar.
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
KADRO DAĞILIMI NASIL YAPILACAK?
|KOD
NO
|UNVANI
|KADRO SAYISI
|KPSS PUAN TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER
|1
|Hemşire
|39
|KPSSP3
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
|2
|Eczacı
|1
|KPSS şartı aranmamaktadır.
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
|3
|Diyetisyen
|1
|KPSSP3
Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak.
|4
|Sağlık Teknikeri
|3
|KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
|5
|Sağlık Teknikeri
|5
|KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Teknikerliği 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
|6
|Sağlık Teknikeri
|1
|KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Gastroenteroloji Bilim Dalı Bilim Dalı-Endoskopi Ünitesinde görevlendirilmek üzere)
|7
|Sağlık Teknikeri
|1
|KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Merkez ve Acil Laboratuvarlarında görevlendirilmek üzere)
|8
|Sağlık Teknikeri
|1
|KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak, bir Üniversite Hastanesinde Girişimsel Radyoloji alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak ve deneyimini SGK dökümü ile kanıtlamak. (Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görev yapmak üzere.)
|9
|Sağlık Teknikeri
|1
|KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında görevlendirilmek üzere.)
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